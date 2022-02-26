Бельгия поставит Украине оружие - 2 тысячи пулеметов и 3,8 тонн топлива для поддержки украинской армии.

Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александр де Кро в своем твиттер-аккаунте.

"Украина запросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для снабжения своих войск. Наша страна приняла и предоставит 3800 тонн топлива. Бельгия также поставит украинской армии 2000 пулеметов. Дальнейший разбор заявок продолжается", - сказано в сообщении.

Кроме того, он написал, что Бельгия берет на себя ответственность в рамках быстрого реагирования НАТО, элементы которого были задействованы вчера. На текущем этапе в Румынии будут дислоцированы 300 бельгийских солдат.

Напомним, Нидерланды приняли решение безвозмездно и как можно скорее передать Украине 200 "Стингеров".

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