27 февраля Минобороны РФ впервые признало, что у российской армии есть пленные в Украине и грозится найти и наказать тех, кто снимает видео с ними.

"Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса", - заявил российским СМИ официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также он заявил, что те, кто прямо призывает к издевательствам над российскими военнослужащими, будут найдены и понесут ответственность.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ сообщил о первых пленных россиянах 24 февраля. Их задержали в Киевской области.

Также появилось видео допроса пленного россиянина в Черниговской области. Его задержали во время захода российских танков в Черниговскую область через Беларусь. Он рассказал, что является российским военным и относится к разведроте сухопутных войск РФ.

В Минобороны РФ впервые признали, что у них есть потери и пленные только 27 февраля.

Читайте в нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.