Из хранилищ Европы отобрали весь закачанный туда летом прошлого года газ. Сейчас общий остаток голубого топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы - 29,5%.

Об этом сообщили в российской компании "Газпром".

Напомним, ранее сообщалось, что Германия собирается свести к минимуму зависимость от российского газа.

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