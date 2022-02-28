В Киеве в понедельник, 28 февраля, наземный транспорт и метро работают до 19:00. Об этом сообщили в КГГА.

В 20:00 в столице начнется комендантский час, который продлится до 7:00 вторника, 1 марта.

Напомним, в Киеве возобновляет работу метро. Поезда курсируют не на всех станциях, интервал - 40 минут.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

Как украинцы эвакуируются в Европу — в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.