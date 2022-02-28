В Киеве сегодня наземный транспорт закончит работу в 19:00
В Киеве в понедельник, 28 февраля, наземный транспорт и метро работают до 19:00. Об этом сообщили в КГГА.
В 20:00 в столице начнется комендантский час, который продлится до 7:00 вторника, 1 марта.
Напомним, в Киеве возобновляет работу метро. Поезда курсируют не на всех станциях, интервал - 40 минут.
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