Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что войска Российской Федерации отошли от города и уехали в сторону Снигеревки. По его словам, жители Николаева сейчас в безопасности.

"Я считаю, что русские не хотят стрелять в мирное население и боятся заходить в мирные города. Что происходило предыдущих три дня - они просто подходят и уходят. Выманивают нас. На данный момент они уехали в сторону Снигеревки. Могут пойти на Южноукраинск, Вознесенск теоретически. Или на Кировоград, Кривой рог. Чтобы замкнуть кольцо ближе к Днепру. Ближе к стратегическим предприятиям. То есть сейчас они далеко от Николаева. Горожане в безопасности", - заявил Ким.

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