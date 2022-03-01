Россияне ударили двумя ракетами по базе подготовки спецназа ГУР МО. Об этом пишет сайт "Зеркало недели".

Появилось видео, на котором сообщается, что удар был произведен около 13:32. Одна ракета ударила по второму этажу, другая - на территории базы, образовав глубокую воронку.

Как писала "Страна", в Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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