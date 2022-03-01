Армия России ударила ракетами по базе подготовки спецназа ГУР МО Украины
Россияне ударили двумя ракетами по базе подготовки спецназа ГУР МО. Об этом пишет сайт "Зеркало недели".
Появилось видео, на котором сообщается, что удар был произведен около 13:32. Одна ракета ударила по второму этажу, другая - на территории базы, образовав глубокую воронку.
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