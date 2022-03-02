Российская делегация надеется вечером в среду, 2 марта, встретиться с украинскими переговорщиками. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Также Песков дал понять, что в Кремле пока не отказались от своего нарратива об "огромном числе нацистских объединений в Украине, от которых нужно от них избавиться".

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин получает информацию о российских потерях в ходе вторжения в Украину, но в Кремле не могут сообщить о цифрах.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за шесть дней войны в Украине погибли почти 6 тысяч российских военных.

Как сообщалось, по данным российской стороны, второй раунд переговоров Украины и России начнется 2 марта. Однако президент Украины Владимир Зеленский хочет прекращения огня перед переговорами с РФ и гарантий безопасности.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что сейчас на фронте.