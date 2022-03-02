Во вторник в течение дня официальные органы власти Украины, а также телеграмм-каналы многократно предупредили, что в среду может быть массовый вброс фейков о том, что Украина "подписала капитуляцию".

Судя по всему, это связано с завтрашними переговорами между Россией и Украиной. Если они завершатся неким соглашением о прекращении огня (что, к сожалению, не факт), то это будет означать, что Украина пошла на некие компромиссы по ранее выдвигаемым Россией требованиям и согласилась выполнить хотя бы часть из них, хотя бы частично.

В воющей стране это может быть воспринято как большая зрада и вызвать обвинения в адрес Зеленского в предательстве.

Вероятно, именно на этот случай и ведётся предупредительная кампания, чтоб никто не верил любой информации об итогах переговоров до того, как их, в своей интерпретации, не озвучит украинская сторона.

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