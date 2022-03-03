Экспорт газа из Украины временно запрещен. Об этом сообщили в "Укртрансгазе".

"Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад".

Ограничения введены приказом Минэнерго №99 от 03 марта 2022 г. в связи с проведением боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении.

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