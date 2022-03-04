На сегодняшний день самый относительно безопасный способ уехать из охваченного войной Харькова - это поезда.

"Укрзализныця" опубликовала расписание на сегодня:

11:33 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка

12:25 - №209 Харьков-Черновцы

12:36 - №46 Краматорск-Ужгород

14:39 - №114, 142 Львов-Лиман

17:00 - №723 Харьков-Львов

15:09 - №17 Харьков-Ужгород

19:27 - №795 Харьков-Днепр

21:08 - №2 Костантиновка - Ивано-Франковск

21:43 - №7 Харьков-Одесса

22:40 - №45 Ужгород - Краматорск

Стоит отметить, что в течение дня может быть назначен дополнительный эвакуационный поезд. Кроме того, в нынешних условиях поезда могут ходить не по расписанию и задерживаться.

На поезда сажают людей без билетов, предпочтение при посадке отдается женщинам и детям. Какая обстановка в самих поездах мы ранее писали здесь.

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