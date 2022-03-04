Сегодня, 4 марта, российская военная техника уже находится на окраинах города Николаев. Губернатор области призвал не стрелять по всей технике, что есть в городе, потому что сейчас в Николаеве находится украинская техника.

"Я проинформирую если будет прорыв и надо будет по всем подряд стрелять. На данный момент враг подходит со стороны Баловного и Галицинова...По улицам не ездит, мы готовимся оборонятся.

Пожалуйста, дети и женщины - домой. Мужчины - на оборону", - сказал он.

В каких районах нужно будет стрелять по вражеской технике, губернатор будет информировать по ходу развития событий.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".