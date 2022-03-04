В Николаеве, на окраинах которого ВСУ сегодня ведут бои с российскими оккупантами, закрыто водное пространство по реке Ингул и Южный Буг.

Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, военным дана команда стрелять на поражение по тем, кто нарушает запрет.

"Если нужно плыть, то согласовывайте с военными", - говорит Ким

Также Ким призвал жителей не делать фото украинской военной техники

"Пока идут бои - никто ничего не фоткает и не выкладывает нашу технику! Так мы только будем помогать врагу!", - сказал Ким.

Также в Николаеве развели мосты на неопределенный срок.

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