По данным Пентагона, колонна российских войск протяженностью в несколько десятков километров все еще стоит примерно в 25 км к северу от Киева. Ее движение было замедлено украинскими атаками и взрывом одного из мостов.

Ранее в сводке Генштаба ВСУ сообщили, что Киев отбивает атаки врага на подступах. Сегодня основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.