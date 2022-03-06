В Одессе на знаменитой улице Дерибасовская установили множество противотанковых ежей, по городу ходят вооруженный бойцы территориальной обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска планируют начать бомбить Одессу. "Одессу! Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда чувствовали только тепло, только искренность. А что теперь? Артиллерия против Одессы, бомбы против Одессы, ракеты против Одессы. Это будет военное преступление, это будет историческое преступление", - сказал Зеленский.

Также мы писали, что под Одессой российские войска разбомбили здание станции слежения за эфиром. Предварительно известно, что в результате попадания снаряда пострадавших нет.

Напомним, еще 3 марта над Затокой в Одесской области начали летать российские самолеты.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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