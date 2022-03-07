Соединенные Штаты Америки, которые отказались закрыть небо над Украиной, не будут возражать, если другие страны решат передать Украине военные самолеты. Речь идет о старых советских самолетах, на которых смогут летать украинские пилоты без обучения.

Об этом журналистка газеты Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос написала на своей странице в Твиттер со ссылкой слова представителя Пентагона.

"Мы не будем стоять на пути, если такая страна, как Польша, захочет предоставить Украине самолеты. Это суверенное решение, которое они могут принять. [...] Что касается предложения о потенциальном восполнении со стороны США третьим странам [...], то мы все еще прорабатываем этот вопрос", - цитирует журналистка слова представителя Пентагона.

Позже спикер Белого дома Джейн Псаки сообщила, что США работают по аналогичным мерам по передаче старых советских самолетов с другими членами НАТО. Сообщалось, что схема их обмена на более современные американские ещё не проработана.

Стоит отметить, что США обсуждают с Польшей передачу старых боевых самолетов Украине в обмен на современные американские. Однако Польша пока не принимала решения о помощи Украине военными самолетами.

Кроме того, в ЕС исключили финансирование поставок боевых самолетов Украине и признали наличие разногласий по расширению.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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