США одобрили поставку старых советских самолетов Украине другими странами, но схему ещё не придумали
Соединенные Штаты Америки, которые отказались закрыть небо над Украиной, не будут возражать, если другие страны решат передать Украине военные самолеты. Речь идет о старых советских самолетах, на которых смогут летать украинские пилоты без обучения.
Об этом журналистка газеты Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос написала на своей странице в Твиттер со ссылкой слова представителя Пентагона.
"Мы не будем стоять на пути, если такая страна, как Польша, захочет предоставить Украине самолеты. Это суверенное решение, которое они могут принять. [...] Что касается предложения о потенциальном восполнении со стороны США третьим странам [...], то мы все еще прорабатываем этот вопрос", - цитирует журналистка слова представителя Пентагона.
Позже спикер Белого дома Джейн Псаки сообщила, что США работают по аналогичным мерам по передаче старых советских самолетов с другими членами НАТО. Сообщалось, что схема их обмена на более современные американские ещё не проработана.
Стоит отметить, что США обсуждают с Польшей передачу старых боевых самолетов Украине в обмен на современные американские. Однако Польша пока не принимала решения о помощи Украине военными самолетами.
Кроме того, в ЕС исключили финансирование поставок боевых самолетов Украине и признали наличие разногласий по расширению.
"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.
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