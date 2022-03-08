Верховный Суд установил особый режим работы. Рассмотрение дел в открытых судебных заседаниях временно прекращено. Об этом говорится в сообщении Верховного суда в Facebook.

"Так, временно приостановлено рассмотрение дел в открытых судебных заседаниях с участием участников судебного процесса до устранения обстоятельств, которые в условиях военной агрессии против Украины приводят к угрозе жизни, здоровью и безопасности посетителей, судей и работников аппарата Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Особый режим работы и соответствующие организационные мероприятия введены приказом главы ВС Всеволода Князева.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.