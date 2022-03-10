По данным советника главы МВД Антона Геращенко, с начала войны 300 граждан России подали заявления на переход в украинское гражданство в знак протеста против политики президента РФ Владимира Путина.

"Говорил с Главой Миграционной службы Украины Натальей Науменко.

С 24 февраля Миграционная службы получила более 300 заявлений от россиян проживающих в Украине и которые хотят выйти из гражданства РФ.

Им стыдно и горько за то во, что сейчас превратилась Россия.

Все такие заявления после соответствующей проверки, если она не выявит злонамеренности - будут удовлетворены.

А я вообще считаю, что Украина должна давать убежище и гражданство всем россиянам, которые публично осудили фашистский режим Путина и захотели жить, защищать и помогать Украине всеми способами", - написал Геращенко.

Напомним, 28 февраля Россия обещала помочь украинцам с "паспортами" "ЛДНР" получить патенты на работу, вид на жительство и гражданство в кратчайшие сроки.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

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