Советник главы МВД Антон Геращенко не исключает, что в окружении харьковского губернатора Олега Синегубова есть российских шпион.

Об этом Геращенко сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации... так вот – совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских, и пограничников, и прочих", - сказал советник министра.

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