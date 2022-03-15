Из-за введения в Киеве комендантского часа с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта будут внесены изменения в график движения пассажирских поездов.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

В период действия комендантского часа вход на вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал до наступления комендантского часа.

Выход с вокзала может быть ограничен полицией. В общем, на вокзал нужно попасть сегодня до 20:00 вечера.

Напомним, мы также сообщали, что вслед за столицей комендантский час на 1,5 дня объявили и в Киевской области. Мы разбирались, что это может значить.

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