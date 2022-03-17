Уже более 3 миллионов украинцев покинули свою страну из-за войны. Об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш у себя в Twitter.

Он также отметил, что украинцы нуждаются в мире. И все мировое сообщество требует этого.

"Россия должна прекратить войну сейчас", - написал Гутерриш.

Кроме того, по данным ООН, количество украинских беженцев за последние 24 часа увеличилось на 100 тысяч человек — ООН

Общее число беженцев с Украины достигло 3,16 миллионов человек.

Согласно данным ООН, больше половины из них находятся в Польше. Около 500 тысяч человек — в Румынии, еще 350 тысяч — в Молдавии, более 280 тысяч — в Венгрии, 230 тысяч — в Словакии, почти 170 тысяч — в России.

Напомним, Международный суд ООН обязал РФ прекратить войну, однако Россия ответила отказом.

Тем временем в ООН уже звучат неутешительные прогнозы о последствиях в случае затяжной войны: до 90% украинцев столкнутся с нищетой и крайней экономической уязвимостью.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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