Суббота и воскресенье, 19 и 20 марта, в Украине обещают быть сухими и солнечными, благодаря влиянию антициклона и высокого атмосферного давления. Единственное исключение - завтра в Крыму небольшой снег - это будет "закидон юго-восточного циклона", сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в субботу-воскресенье в южной части Украины ожидается сильный, ближе к штормовому, ветер.

"Пусть утопится вся нечисть в море, чтобы и не выныривала. Метеопроцессы, помогайте!" - призывает синоптик.

Также Наталья Диденко предупреждает о том, что ближайшие ночи ожидаются еще морозные - столбики термометров опустятся до 4-8 градусов ниже ноля, а в Сумской и Харьковской областях вероятно и до -12. Но днем будет солнечно.

"В течение 19-20 марта максимальная температура воздуха достигнет +3+9 градусов. А на следующей неделе столбики термометров будут показывать красивые и нежные +8+14 градусов", - прогнозирует синоптик.

В Киеве суббота и воскресенье также будут солнечными. Ночью пока холодно - до 3-6 ниже ноля, но днем ​​воздух прогреется до +5+8 градусов.

"В столице, как и в большинстве областей Украины, следующая неделя предполагается сухой, преимущественно солнечной, и все с более высокой и более высокой температурой воздуха", - добавила Наталья Диденко.

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