В четверг, 17 марта, на заседании Правительства Украины было принято и утверждено соответствующим распоряжением решение о создании Национального информационного бюро. НИБ будет действовать в соответствии с международно-гуманитарным правом, в частности ст. 122 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными (III) и ст. 136 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны (IV).

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Учитывая, что Украина является одной из сторон в этой войне, наше государство в контексте международного права обязано именно так поступать. Ведь Украина является цивилизованной страной и соблюдает международные нормы. Национальное информационное бюро будет находиться в сфере управления Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - сказала она.

По словам Верещук, ключевой целью деятельности этого органа является сбор – всеми возможными способами – и обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе – и среди мирного населения.

"Списки как погибших, так и военнопленных России тоже будет составлять украинская сторона. Их семьи должны знать, куда российские власти отправили их детей, мужчин и братьев. В дальнейшем в Украине будет создан "кейс обмена" или обменный фонд. С помощью структур МККК, выступающего нейтральным посредником, мы будем предоставлять информацию противной стороне", - добавила она.

Отмечается, что такая деятельность позволит Украине еще раз доказать преступления России и в перспективе – активизировать процесс обмена как пленными, так и телами погибших.

Напомним, 14 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными между Россией и Украиной.

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