Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение белорусских лекарственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"В Украине запрещено применение 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Республике Беларусь", - указано в сообщении.

Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств приостановлено соответствующим приказом Минздрава от 19 марта 2022 года. Список запрещенных лекарственных средств, произведенных в Беларуси, доступен по ссылке.

При этом в ведомстве утверждают, что отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда украинцам, так как все белорусские заводы, чья продукция продавалась на территории нашей страны, производили подделки. У каждого препарата есть свои аналоги в Украине. Лекарства из перечня, которые уже завезли на территорию Украины, можно будет продавать и использовать до истечения срока годности.

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