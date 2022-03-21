Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею ввести в Украину войска одной из стран НАТО. Такую возможность недавно допустили представители США, уточнив, что сами Штаты своих военных не пошлют.

Саму идею ввести натовских миротворцев на территорию Украины выдвинула на днях Польша.

В Кремле в этой связи сослались на заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное в ночь на 24 февраля.

"Негативно об этом сказал в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно просто ещё раз перечитать, особенно тот момент, где он говорит о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции", - заявил пресс-секретарь Путина.

Вот полная цитата Путина, о которой говорит Песков:

"Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан".

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