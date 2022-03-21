Европейский союз увеличит военную помощь Украине до 1 млрд евро.

Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время заседания министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

Бербок сообщила, что министры примут политическое решение по выделению дополнительной финансовой помощи в понедельник, а правительство Германии обеспечит скорую реализацию заказов на оружие от немецких компаний.

Бербок также сообщила, что детали сроков и конкретных видов вооружения не будут разглашены из соображений безопасности, в частности, из-за угроз РФ бомбардировать поставки западного оружия Украине.

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