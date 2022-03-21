В Беларуси десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись от украинской границы к пункту постоянной дислокации.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задания по усилению участков границы Беларуси", - говорится в сообщении.

Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко поблагодарил десантников за выполнение боевой задачи.

"Нам чужого не нужно, но и своей земли мы не отдадим. Вы с честью выполнили поставленные задачи по усилению охраны участков Государственной границы. Вы показали местным жителям, что они могут жить и спокойно трудиться на родной земле. Беларусь под надежной защитой!" - заявил Денисенко.

По данным ресурса "Мотолько Хелп", который занимается мониторингом передвижения белорусских войск, БТРы движутся по Бресту - из-за этого в городе частично перекрыто движение.

Напомним, по данным "Укрзализныци", между Украиной и Беларусью больше нет железнодорожного сообщения.

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