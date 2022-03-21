Три украинских военных и один гражданский погибли в результате обстрела села Селец на севере Житомирской области, где враг впервые применил реактивные системы залпового огня "Град". Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Вчера враг, наверное, впервые применил, согласно предварительным данным, грады, были выпущены по Народицкой территориальной общине, селу Селец. Погибли три военнослужащих и одно гражданское лицо", - сказал Бунечко.

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