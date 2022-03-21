В Верховной Раде готовят закон, по которому компании, работающие с Российской Федерацией, будут облагаться в Украине дополнительным налогом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

"Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране", - написал Железняк.

Ранее мы писали, чтохакерская группировка "Анонимус" пригрозила атаковать компании, которые продолжат вести бизнес в России.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.