Полк специального назначения "Азов", который сейчас входит в состав войск, защищающих Мариуполь, опубликовал видео из заблокированного города.

Съемка с дрона показывает, как российские оккупанты бомбят металлургический комбинат "Азовсталь". На коротком видео видно попадание снарядов в комбинат, после чего происходит серьезное возгорание и задымление.

Видео "Азова" публикует у себя Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, что два дня назад генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили рассказал, что после обстрела по мариупольскому предприятию "Азовсталь" завод еще можно восстановить, так как сотрудники заранее подготовились к остановке производства. А вчера российские военные корабли с моря нанесли удар по Мариуполю.

Эвакуация из заблокированного города проходит с трудом и под постоянными обстрелами. Так, за неделю из Мариуполя под нестихающими обстрелами эвакуировались почти 39,5 тысяч человек. Предположительно в городе оставалось около 350 тысяч жителей. А в понедельник, 21 марта, гуманитарные коридоры из Мариуполя сработали только частично.