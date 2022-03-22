Вечером 21 марта российские войска обстреляли города Покровск, Константиновка и Славянск Донецкой области. В Покровске в результате обстрела ранены три человека.

Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин.

По его данным погибших нет. Какой объект попал под огонь и есть ли разрушения, Требушкин не уточнил.

Отметим, что Покровск (бывший Красноармейск) находится в тылу украинских войск, близ границы с Днепропетровской областью. То есть, география обстрелов на Донбассе расширяется.

Также сообщается, что была обстреляна Константиновка (тоже город, который не находится на передовой).

Вместе с тем, жители Славянска сообщают об ударе по городу вчера вечером. Взрывы были слышны в районе железнодорожного вокзала.

Ранее мы писали, что в Донецкой области в результате боев был разрушен пункт пропуска "Новотроицкое".

В Украине уже 27-й день продолжается война. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала, как шли боевые действия 21 марта: на Донбассе противник вел штурмовые операции по всей линии соприкосновения, громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Также вчера возобновились переговоры Украины и России.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о проблеме с переговорами между Россией и Украиной, а также новой военной тактике Путина.