Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге рассказала о работе гуманитарных коридоров во вторник, 22 марта.

По ее словам, на сегодня согласованны следующие маршруты для эвакуации мариупольцев в Запорожье:

Бердянск-Запорожье. Место сбора - спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе 27;

Мангуш-Запорожье. Место сбора - село Юрьевка, Мелекинского сельсовета, пансионат "Смена";

Никольское-Запорожье. Место сбора - школа №2, ул. Парковая, 23.

Автобусы будут поданы к местам сбора с 9:00 до 10:00 утра.

"Мы понимаем, что мест для всех не хватит, поэтому просим приходить к автобусам организованно, в соответствии с инструкциями наших работников на местах", - говорит Верещук.

Напомним, ранее "Укрзализныця" опубликовала расписание эвакуационных поездов на 22 марта.

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