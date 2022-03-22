Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что российские войска увеличили артобстрелы города и прощупывают оборону.

Об этом он сказал в национальном эфире, сообщая информацию о ситуации в регионе в течение минувших суток.

"В Харькове увеличили артиллерийские обстрелы. Мы зафиксировали 84 таких попыток. Пострадали районы Салтовки, Большой Даниловки, Холодной Горы, район ХТЗ, также активность врага была в городе Дергачи, Циркунах, в Чугуевском направлении. Под Чугуевом наши военные сбили вражеский самолет, сегодня утром был сбит БПЛА. Враг на некоторых участках пытается прощупывать нашу оборону. Но еще на дальних подступах ВСУ уничтожают врага", - сказал Синегубов.

Он анонсировал на завтра организацию "зеленого коридора" в Изюм.

"Это критическая сейчас точка. Последние три раза, когда пытались, оккупант нам не подтверждал. У нас автобусы и груз готов", - заявил он.

Напомним, в Харькове с начала войны разрушено почти 1000 зданий, из них 778 - жилые дома.

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