В ряде населенных пунктов Луганской, Донецкой и Харьковской области исчезла связь Vodafone.

Об этом сообщает, в частности, мэр Славянска Вадим Лях.

Он напомнил, что в случае возникновения такой проблемы, достаточно перейти на другую точку доступа, например, на Lifecell.

Жалобы на исчезновение связи массово появляются и на официальной Facebook-странице Vodafone. Там причины поломки не комментируют.

По одной из версий, в районе Покровска, который обстреляли российские войска, перебит магистральный кабель между Покровском и Павлоградом.

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