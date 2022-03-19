Губернатор Луганщины Сергей Гайдай рассказал о ситуации на луганском направлении фронта. По его словам, "орки наступают, но безрезультатно". Так, противник пытался продолжить наступательные действия на определенных направлениях и действует в районах населенных пунктов Терны, Червонопоповка, в окрестностях Рубежного, Кудряшевки, Пурдовки, Осколоновки, Бобрового, Желобка, Молодежного, Новоалександровки, Попасной, Троицкого, Санжара, Шумов, Широкой Балки, Озеряновки.

"Основные усилия сосредоточены на попытках захватить населенные пункты Северодонецк, Рубежное, Попасная. В районах населенных пунктов Сиротино и Метелкино совершал авиационные удары по гражданским объектам", - написал чиновник.

Он добавил, что в направлении на Северодонецк врага отбили со значительными потерями со стороны РФ. В районе Рубежного войска противника при поддержке артиллерии, продолжают закрепляться в западных и северо-западных частях города, перегруппируется, но "успеха не имеет".

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