Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что Украина в ближайшее время получит более двух миллионов доз препаратов йода, дефицит которого возник в аптеках.

Об этом он сказал в эфире единого телемарафона.

Задержки с доставкой возникли из-за логистических сложностей в связи с боевыми действиями.

Также есть проблема с безрецептурными успокоительными, добавил Радуцкий.

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