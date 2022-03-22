Буча и Гостомель сейчас находятся под контролем российской армии. Сейчас главная задача ВСУ - не дать россиянам перейти реку Ирпень, чтоб приблизиться к Киеву.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Пока под оккупацией - что Буча, что Гостомель - там пока никаких действий мы проводить не можем. Нам нужно удержать противника на попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев. Пока потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении, только локально. Мы наращиваем потенциал, а у врага он истощается", - заявил Павлюк.

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