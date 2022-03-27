Американский президент Джо Байден своими высказываниями о главе российского государства Владимире Путине во время выступления в Варшаве продемонстрировал, что Соединенные Штаты не задумываются об урегулировании ситуации вокруг Украины.

Такое мнение выразили в воскресенье газете Washington Post эксперты.

Как считает старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, слова Байдена дают представление о мышлении американского лидера и некоторых взглядах его администрации на Путина.

"Это говорит мне о том (и это меня беспокоит), что высшее руководство [США - ред.] не думает о возможностях завершения войны. Если бы они об этом думали, Байден не говорил бы, что Путин должен уйти", - приводит газета слова политолога. С точки зрения Майкла О'Хэнлона, единственный способ урегулирования конфликта - ведение переговоров с президентом РФ.

Как отмечает издание, некоторые официальные лица по обе стороны Атлантики заявили, что комментарий Байдена был честным признанием реальности: у США, вероятно, никогда не будет нормальных отношений с Россией из-за ситуации вокруг Украины.

Беспокойство у многих вызывает то, что в краткосрочной перспективе риторика хозяина Белого дома может привести к эскалации напряженности и затруднить поиск любых дипломатических решений.

Так, руководитель Совета по международным отношениям Ричард Хаас полагает, что первоочередными задачами сейчас являются прекращение конфликта "на условиях, которые Украина может принять, и недопущение любой эскалации".

"Данный комментарий [Байдена - ред.] не соответствовал обеим этим целям", - сказал аналитик.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Аарон Дэвид Миллер считает, что слова президента США о российском коллеге заглушили основной посыл его выступления в Варшаве.

"Речь была весьма примечательной. Это одна из тех речей, где острота заглушает смысл, поскольку именно на остроте сосредоточиваются люди", - отметил эксперт.

Он считает, что пока не понятно, какие последствия повлечет за собой в ближайшие дни высказывание хозяина Белого дома. В субботу, находясь с визитом в Варшаве, Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что "этот человек не может оставаться у власти". После этого последовала целая серия опровержений от представителей администрации президента США, которые заявляли, что у Америки нет задачи поменять режим в России.

Ранее в США снова заявили, что не преследуют цель смены режима в России.

Также мы писали, что две трети американцев сомневаются в способности Байдена справиться с вторжением России в Украину.