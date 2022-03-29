Вице-премьер Ирина Верещук озвучила планы по работе гуманитарных коридоров на вторник, 29 марта.

По ее данным согласованы три маршрута:

Мариуполь-Запорожье. Люди могут выехать из города на собственном транспорте.

Мелитополь-Запорожье. Автобусы и гумпомощь утром выехали из Запорожья, время их приезда в Мариуполь зависит от прохождения блокпостов. В Мелитополе место сбора - ГСЧС №10, ул.Алексеева, 12

Энергодар-Запорожье. В 10 утра выехала колонна на личном транспорте. Место формирования колонны у горсовета, ул.Курчатова, 14

Напомним, Верещук объяснила, почему не сработали гуманитарные коридоры 28 марта.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.