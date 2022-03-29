Войска РФ похитили еще двух мэров украинских городов в Херсонской области: главу Берислава Александра Шаповалова и мэра Голой Пристани Александра Бабича.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Орки снова похищают руководителей украинских городов. Теперь похитили главу Берислава Александра Шаповалова и главу Голой Пристани Александра Бабича. Убийства, похищения и пытки гражданских - вот что делает российский агрессор, пришедший уничтожить Украину и украинцев. За время войны, с 24 февраля, оккупанты похитили 11 мэров и 8 других должностных лиц муниципалитетов", - сообщил Кличко.

По его словам, похищение глав населенных пунктов, особенно в военное время, подвергает опасности всех местных жителей, так как именно на плечи политиков ложится жизнеобеспечение и принятие важных решений, от которых зависят жизни гражданских. Кличко считает, что оккупанты прибегают к варварству, так как не могут одолеть украинский народ.

"Еще раз обращаюсь к нашим партнерам, международным организациям, мэрам муниципалитетов стран Европы и демократическому миру: прилагайте все усилия, применяйте все возможные механизмы и давление, чтобы помочь Украине как можно быстрее преодолеть российское нашествие! Ибо каждый день войны - это страдания и смерти украинцев, это уничтоженные поселки и города нашего государства", - добавил мэр столицы.

Вскоре после заявления Кличко стало известно об исчезновении еще одного политика: мэр Новой Каховки Виталий Немерец рассказал о похищении войсками РФ главы Миловской общины Олега Яхниенко.

Напомним, 28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые похищенные российской армией мэры украинских городов на временно оккупированных территориях были найдены мертвыми.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.