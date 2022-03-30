Вооруженные силы Украины постепенно оттесняют российские войска от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениях. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов у себя в Telegram. При этом враг продолжает хаотически обстреливать районы:

"Выпускает снаряды из артиллерии, минометов, реактивной системы залпового огня, чтобы дестабилизировать ситуацию, не позволяя вернуться к нормальной жизни", - рассказал губернатор.

Также он подтвердил, что сегодня утром около 11 часов в Харьковском районе украинское ПВО сбили российский истребитель.

"После этого активность авиации над областью резко снизилась", - добавил чиновник.

Он напомнил о самой "горячей" точке области:

"Самой критической точкой остается Изюм, там продолжаются бои. Как только у нас будет возможность эвакуировать людей или доставить гуманитарную помощь - мы обязательно это сделаем", - сказал глава ОГА.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

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