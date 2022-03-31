В Киеве сегодня работают 12 продуктовых мини-ярмарок. Список адресов
В четверг, 31 марта, в Киеве открыли 12 продуктовых мини-ярмарок в 8 районах города. На них можно купить картофель, овощи борщового набора, бакалею. Планируется, что работа ярмарок продлится до 13:00. Но график может оперативно изменяться.
Об этом сообщает КГГА.
Ярмарки работают по таким по адресам:
Голосеевский район:
- ул. Лятошинского, 14
- ул. Ломоносова, 5
- ул. Новопироговская, 25
Дарницкий район:
- ул. Анны Ахматовой, 31
Днепровский район:
- б-р Перова, 8
- просп. Соборности, 5
Оболонский район:
- ул. Иорданская, 7.
Печерский район:
- ул. Джона Маккейна, 39.
Подольский район:
- угол Межигорской и Юрковской
Святошинский район:
- ул. Игната Юры, 5
- ул. Кулибина, 4
Шевченковский район:
- ул. Ружинская, 18
Напомним, недавно войска РФ нанесли авиаудар по продуктовым складам в Киевской области, прокуратура начала расследование.
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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
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