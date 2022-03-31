В четверг, 31 марта, в Киеве открыли 12 продуктовых мини-ярмарок в 8 районах города. На них можно купить  картофель, овощи борщового набора, бакалею. Планируется, что работа ярмарок продлится до 13:00. Но график может оперативно изменяться. 

Об этом сообщает КГГА. 

Ярмарки работают по таким по адресам:

Голосеевский район:

  • ул. Лятошинского, 14
  • ул. Ломоносова, 5
  • ул. Новопироговская, 25

Дарницкий район:

  • ул. Анны Ахматовой, 31

Днепровский район:

  • б-р Перова, 8
  • просп. Соборности, 5

Оболонский район:

  • ул. Иорданская, 7.

Печерский район:

  • ул. Джона Маккейна, 39.

Подольский район:

  • угол Межигорской и Юрковской

Святошинский район:

  • ул. Игната Юры, 5
  • ул. Кулибина, 4

Шевченковский район:

  • ул. Ружинская, 18

Напомним, недавно войска РФ нанесли авиаудар по продуктовым складам в Киевской области, прокуратура начала расследование.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было. 

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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