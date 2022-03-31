Столичные правоохранители задержали мужчину, убившего прохожего из-за того, что тот без очереди вошел в аптеку.

Об этом сообщила Нацполиция Киева на странице в Facebook.

В столичную полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что у остановки общественного транспорта на проспекте Юрия Гагарина они обнаружили неизвестного с ножевым ранением в районе грудной клетки без признаков жизни.

"Мы пообщались со свидетелями и установили, что злоумышленник и потерпевший поругались возле аптеки из-за того, что мужчина зашел в заведение без очереди. Впоследствии один из участников конфликта ушел в сторону остановки общественного транспорта, но оппонент его догнал и ударил ножом в грудь. После этого нападавший скрылся, а потерпевшему прохожие вызвали "скорую". Врачи констатировали смерть мужчины, его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов.

Подозреваемым оказался местный житель, 1969 года рождения. За совершенное киевлянину грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве группа автоматчиков разоружила патрульных полицейских, которые остановили авто для проверки.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.