Появилось видео, как выглядит в условиях войны изнутри Офис президента
Глава Офиса президента Андрей Ермак 31 марта дал интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку.
Запись беседы проходила на Банковой. На ней видно, как сейчас выглядит холл Офиса президента. В помещении соорудили укрепление из строительных мешков с песком.
Ведущий спросил у Ермака, помогают ли тому работать мероприятия по обеспечению безопасности, чувствует ли он себя спокойнее в такой атмосфере. Или же ограничения мешают.
"Все должны делать то, что должны... Сейчас это необходимо прежде всего для безопасности президента. Не тех, кто рядом с ним, а именно президента", - ответил чиновник.
Ранее "Страна" сообщала, что Ермак также дал интервью CNN, в котором рассказал о поставках оружия в Украину, прокомментировал заявления РФ о "сокращении активности", сообщил о ситуации в Мариуполе и сделал заявления по переговорам с Россией.
Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.
Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.
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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.