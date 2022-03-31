Глава Офиса президента Андрей Ермак 31 марта дал интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку.

Запись беседы проходила на Банковой. На ней видно, как сейчас выглядит холл Офиса президента. В помещении соорудили укрепление из строительных мешков с песком.

Ведущий спросил у Ермака, помогают ли тому работать мероприятия по обеспечению безопасности, чувствует ли он себя спокойнее в такой атмосфере. Или же ограничения мешают.

"Все должны делать то, что должны... Сейчас это необходимо прежде всего для безопасности президента. Не тех, кто рядом с ним, а именно президента", - ответил чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что Ермак также дал интервью CNN, в котором рассказал о поставках оружия в Украину, прокомментировал заявления РФ о "сокращении активности", сообщил о ситуации в Мариуполе и сделал заявления по переговорам с Россией.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.