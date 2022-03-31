Самый популярный сервис по прокату велосипедов Bikenow откликнулся на призыв столичной мэрии открыть бизнес и возобновляет работу.

Об этом сообщает сервис Bikenow в Facebook.

"Уже в эту пятницу вы сможете воспользоваться нашим транспортом", - говорится в сообщении.

В сервисе, правда, говорят, что количество велосипедов будет меньше, чем в последние годы. Также просят не ездить по паркам и лесам города.

Ранее мы писали, что Glovo весь апрель будет бесплатно доставлять продукты в Киеве, Днепре и Одессе.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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