Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска пока не могут начать наступательные действия в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом Арестович сообщил в ходе брифинга.

"Главная новость сегодня заключается в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока он наносит только ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Это может свидетельствовать о неготовности действовать на земле. Наш прогноз на сегодняшний день - осторожно оптимистичен", - заявил Арестович.

При этом он отметил, что в зоне ООС еще могут быть тяжелые бои.

Также он рассказал о ситуации в Мариуполе.

"До сих пор героически держится Мариуполь. Ему сейчас оказывают ту помощь, которая возможна в очень непростой ситуации", - говорит Арестович.

На Киевском направлении противник осуществляет частичную ротацию с отводом войск и перекидыванием их в зону ООС, но не полностью удаётся удержать заслонами те районы местности для обеспечения этой ротации, так как наши войска гонят их, сообщает Арестович.

"Как на северо-западе, так и на северо-востоке противника отбивают дальше от Киева, делая практически невозможным повторный штурм столицы", - заявил он.

Отдельные контратаки ВСУ происходят на Харьковском направлении. Продолжаются тактические действия наших войск против противника на Херсонском направлении.

"В целом ситуация для нас оптимистичная в соотношении 55/45", - сообщил Арестович.

При этом он заявил, что Чернигов сейчас противник пытается превратить во "второй Мариуполь", "но я думаю, мы справимся".

Также он добавил, что "Укрзализныця" работает неукоризненно, оказывая помощь ВСУ, экономике, населению.

Кроме того, Арестович заявил, что некоторые сотрудники УЗ погибли, выполняя эвакуацию мирных жителей.

"Мы низко уклоняем голову перед этими людьми", - подытожил Арестович.

Напомним, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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