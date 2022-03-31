Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал слухи о массированном ракетном ударе российских войск по Украине этой ночью. Просит не паниковать и удивляется, почему на 36-й день войны и ракетных обстрелов об этом вообще заговорили.

Соответствующее заявление он сделал на своем Youtube-канале.

Говорит, ему пишут депутаты и журналисты, в панике обсуждающий якобы готовящийся масштабный обстрел Украины сегодня ночью. Но отмечает, что обстрелы и так ведутся каждую ночь, но их целями будет не гражданское население, а стратегические объекты.

"Массовая паника, что сегодня ночью Россия нанесет массированный удар с 4 до 4.30 по всей территории Украины. Даже если будут бить, бить будут по объектам ВПК и инфраструктуры. Но они бьют каждую ночь и каждую неделю интенсивность этих ударов увеличивается, поэтому я не понимаю, в чем причина паники", - заявил Арестович.

Отметим, что об угрозе ракетных ударов заявлял и Генштаб в своей вчерашней сводке.

А буквально вчера ракетный удар уничтожил здание Николаевской ОГА, там уже 20 погибших.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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