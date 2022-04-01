Несмотря на отступление российских оккупантов из-под Киева, в самой столице по-прежнему опасно и возвращаться в нее из эвакуации еще рано. Ожесточенные бои ведутся к северу и к востоку от Киева.

Об этом говорится в заявлении мэра Киева Виталия Кличко, которое цитирует Reuters.

"Риск погибнуть [в Киеве] все еще высок. Поэтому всем тем, кто хочет вернуться, мой совет: подождите еще немного", - заявил столичный градоначальник.

Напомним, Кличко сообщил, сколько жителей украинской столицы погибли за месяц войны.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.