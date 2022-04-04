Холод из Украины отступает, хотя ближайшая ночь обещает быть морозной, но во вторник, 5 апреля, весна все же начнет побеждать задержавшуюся у нас зиму. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Как ни будет беситься уже фактически мертвая карга-зима, апрельский день начнет прогревать воздух и морозные остатки исчезнут, как 'роса на солнце'", - прогнозирует синоптик.

По ее данным, 5 апреля максимальная температура воздуха в большинстве регионов Украины составит +5+12 градусов, а в южной части до +10+14 градусов. Но при этом будет ветрено и возможны осадки.

"Дождь местами с мокрым снегом ожидается в западных и северных областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая, но не забывайте - ветреная погода. В Киеве 5 апреля ночью еще будет холодно, 0-3 градуса мороза, а вот днем ​​потеплеет до +8 градусов. В столице завтра местами небольшой дождь. Сильный ветер!" - прогнозирует Диденко.

Как обнадеживает синоптик, уже в среду в Украине столбики термометров поднимутся до +12+15 градусов, а на Благовещение (7 апреля) до +14+19 градусов.

Напомним, в Антарктиде рекордно потеплело до -15. От нее откололся айсберг площадью с Нью-Йорк.

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