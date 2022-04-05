Генеральный штаб ВСУ представил традиционную вечернюю сводку об оперативной ситуации в стране по состоянию на 18:00 5 апреля. По данным ведомства, противник продолжает перегруппировку своих войск.

Сводка опубликована в Фейсбуке Генштаба.

Как заявили в штабе, россияне не отказались от установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и пытаются улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

"Российские войска, дерзко пренебрегая нормами международного гуманитарного права, продолжают применять авиацию и артиллерию для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и промышленности. Так, в результате обстрела города Рубежное Луганской области оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой", - сообщили в Генштабе.

В Западном военном округе РФ для комплектования подразделений, понесших потери на территории Украины, проводят скрытую мобилизацию. Кроме того, командование вооруженными силами РФ пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений.

В Читинском суворовском военном училище Министерства внутренних дел России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции" за пределами РФ. Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к "выполнению задач" и готова к увольнению с военной службы.

На Северском направлении идет вывоз по железной дороге и военно-транспортными самолетами техники вооруженных сил РФ с территории Беларуси. В то же время обнаружено перемещение отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, вовлеченных в усиление охраны государственной границы Беларуси.

На Слобожанском направлении идет блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты ищут проукраинских жителей и незаконно их задерживают.

В городе Изюм россияне занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях ВСУ. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и "документируют" их.

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм Мариуполя.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, производится задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты" с Министерством здравоохранения РФ.

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