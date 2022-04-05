Разрушенная Светильня. Фото: Игорь Сапожко

Мэр Броваров Игорь Сапожко показал фото разрушений, которые принесли российские оккупанты в Киевскую область.

Так, мэр опубликовал снимки недавно освобожденного села Светильня, которое входит в Великодымерскую поселковую общину Броварского района Киевской области. На снимках видно тотальное разрушение. 

Фото разрушенной войной Киевской области

Фото разрушенной войной Киевской области

Фото разрушенной войной Киевской области

Фото разрушенной войной Киевской области

Фото разрушенной войной Киевской области

 

Разрушенная Светильня. Фото: Игорь Сапожко

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